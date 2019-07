In der Zeit von 15. Juli bis 29. Juli hat ein Unbekannter das Ortsschild von "Fornbach" an der Ortsverbindungsstraße zwischen Weißenbrunn und Fornbach entwendet. Die Tafel wurde mitsamt dem Schilderpfosten gestohlen und hat einen Wert von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Neustadt. pol