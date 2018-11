Ortsstraßen nutzen

Vor teils erhebliche Probleme stellt die Baustelle in der Meininger Straße die Geschäftswelt. Darüber informierten Arno Reuscher und Oliver Schikora vom Gewerbeverein "Kaufhaus" Mürscht.

Besonders betroffen seien Geschäfte in der Au. Weil am Wochenende "Weihnachten im Schloss" und der Weihnachtsmarkt in der Stadt anstehen, habe es ein Gespräch mit Vertretern des städtischen Bauamtes und Bürgermeister Helmut Blank gegeben. Allerdings sei es nicht gelungen, die Engstelle an dem Wochenende zu beseitigen. Deshalb rät Arno Reuscher Besuchern aus nördlicher Richtung, die Ortsverbindungsstraße von Burglauer nach Münnerstadt zu nutzen (am Bahndamm). Besucher aus Richtung Osten können über die Ortsverbindungsstraße von Althausen nach Münnerstadt ausweichen. Positiv ist: Die Meininger Straße wird voraussichtlich schon nächste Woche zweispurig befahrbar sein, hat Arno Reuscher erfahren. tm