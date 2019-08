Ortsstraße gesperrt

Die Staatsstraße 2183, die durch Neuenmarkt führt, muss vom 28. August bis 9. September gesperrt werden. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten, um die Straße zu sanieren, wie das Staatliche Bauamt Bayreuth mitteilt.

Nicht über die Brücke

Betroffen ist der Bereich zwischen Rathaus und der Einmündung Dorfstraße - Unterer Anger und Breslauer Straße - Alte Siedlung. Anlieger können in den Bereich fahren, allerdings nicht über die Brücke und nur bis zur Asphaltierung der Straße. Weil ein bituminösen Haftkleber, der den alten Belag mit der neuen Deckschicht verbinden soll, aufgebracht wird, muss die Straße komplett gesperrt werden. Wenn es die Witterung zulässt, wird am Freitag, 6. September, ab 18 Uhr der Haftkleber aufgebracht und am Samstag, 7. September, asphaltiert. Anschließend muss der Asphalt 24 Stunden lang auskühlen. Somit können Anlieger am Sonntag ab 18 Uhr die Strecke wieder befahren. Der Durchgangsverkehr wird über Himmelkron und die B 303 umgeleitet. Die Kosten betragen rund 250 000 Euro, ausführende Firma ist die Strabag AG Kulmbach.

Das Staatliche Bauamt bittet um Verständnis und Beachtung. Witterungsbedingt sind zeitliche Verschiebungen möglich. red