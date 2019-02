Ortsschild wird umgerissen

Die Eberner Polizei ermittelt im Fall einer Sachbeschädigung in Unterpreppach und bittet um Zeugenhinweise. In der Nacht zum Sonntag gegen 1.15 Uhr wurde das Ortsschild von Unterpreppach in der Breitenbachstraße in Höhe des Sportplatzes umgebogen und abgerissen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Täter mit einem Daimler Benz Vito mit LIF-Kennzeichen unterwegs. Der Schaden beträgt rund 150 Euro. Sachdienliche Angaben nimmt die Polizei in Ebern unter Rufnummer 09531/9240 entgegen. Wer hat Verdächtiges bemerkt und kann der Polizei helfen?