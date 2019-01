Ortsring besucht Ausstellung

Am 19. Januar 1919 durften Frauen in ganz Deutschland zum ersten Mal wählen. An diesem historischen Tag 100 Jahre später besuchte der Ortsring Bad Kissingen im Deutschen Frauenring die Sonderausstellung "Damenwahl! 100 Jahre Frauenwahlrecht" im Historischen Museum Frankfurt am Main.

Eine Führung durch die Ausstellung verschaffte der Gruppe einen Überblick über die Entwicklung des Frauenwahlrechts in Deutschland und im internationalen Zusammenhang. 450 Ausstellungsstücke, bestehend aus Fotografien, Plakaten, Alltagsgegenständen und Kleidungsstücken vertieften den Eindruck. Die Ausstellung, die einen Tag später endete, gliederte sich in fünf "Galerien" genannte Abteilungen.

Die erste Galerie thematisierte die Frau im Kaiserreich. Die Reformbewegung Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer Aufforderung zu gesunder Ernährung und Bewegung im Freien brachte den bürgerlichen Frauen in der Mode die Befreiung vom einengenden Korsett und das bei den Frauen immer beliebter werdende Fahrrad einen größeren Bewegungsradius.

Die zweite Galerie stand unter der Überschrift: Kampf für das Frauenwahlrecht. Die Frauen begannen sich zu treffen. 1865 gründete Louise Otto Peters den Allgemeinen Deutschen Frauenverein und 1890 Helene Lange den Allgemeinen Deutschen Lehrerinnenverband. Das Hauptziel beider Vereine war, das Recht der Frau auf Bildung und den uneingeschränkten Zugang zur Erwerbstätigkeit einzufordern. Daneben setzten sie sich für soziale Belange ein. Vom Bund Deutscher Frauenvereine wurde 1904 in Berlin der Weltkongress der bürgerlichen Frauenbewegung ausgerichtet. Die Forderungen der Arbeiterinnen waren weitergehend: neben dem Recht auf Bildung forderten sie gerechte Löhne, bessere hygienische Bedingungen, Mutterschutz, und das Recht auf körperliche Selbstbestimmung. Die sozialistischen Frauen um ihre Leitfigur Clara Zetkin trafen sich 1907 zur 1. Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz und organisierten 1911 den ersten Internationalen Frauentag unter dem Motto "Heraus mit dem Frauenwahlrecht!"

Die dritte Galerie thematisierte die Zeit des ersten Weltkriegs bis zur Novemberrevolution 1919. Viele Frauen teilten die große Kriegsbegeisterung. Es kam zu einer Spaltung zwischen den Unterstützerinnen des Krieges und den Pazifistinnen. Die engagierteste Kriegsgegnerin war Rosa Luxemburg, die für ihre Antikriegshaltung im Gefängnis landete und am 15. Januar 1919 von Freikorpssöldnern ermordet wurde. Im Laufe des Krieges nahm die Solidarität unter den Frauen zu. Der Novemberrevolution von 1918 verdanken die Frauen das Wahlrecht und hier vor allem dem Kampf der Frauen aus dem linken Bereich.

Die vierte Galerie hieß "Frauen zur Wahl!" Alle Parteien führten zum ersten Mal einen auf Frauen als Wählerinnen ausgerichteten Wahlkampf. 308 Kandidatinnen wurden aufgestellt, 37 davon wurden in die erste Weimarer Nationalversammlung gewählt. Am 19. Februar sprach die Sozialdemokratin Marie Juchacz als erste Frau vor der Nationalversammlung.

Die Galerie "Aufbruch-Repression-Hoffnung" zeigte als erstes die Lage der Frauen im Nationalsozialismus. 1933 wurde ihnen das passive Wahlrecht wieder genommen und sie wurden aus allen Beamtenjobs entfernt. Bei der Gestaltung des Grundgesetzes für die BRD musste die Sozialdemokratin Elisabeth Selbert bei den drei weiteren Frauen und 65 Männern, die daran mitarbeiteten, viel Überzeugungsarbeit leisten. Erst durch den von ihr organisierten außerparlamentarischen Protest erreichte sie die Aufnahme folgenden Satzes ins Grundgesetz: "Männer und Frauen sind gleichberechtigt".

Die Anpassung dauerte Jahrzehnte. So brachte erst eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Juli 1959 eine Ende des Stichentscheids, der dem Vater im Streitfall das Entscheidungsrecht zusprach. Bis 1977 konnte ein Ehemann seiner Frau die Berufstätigkeit verbieten. red