Ortspitz sammelt 1 900 Euro für Kinder

Im vergangenen Jahr veranstalten drei Familien und die Freiwillige Feuerwehr Ortspitz-Seidmar an den vier Adventssonntagen ein Adventsfenster zu Gunsten der Kindergruppe des Frauenhauses Erlangen. Die Gastgeber luden ein zu ein paar Stunden gemütlichen Zusammenseins und etwas Besinnlichkeit, gestalteten liebevolle Fenster, trugen Gedichte oder Geschichten vor, spendierten kostenlose Häppchen und heiße Getränke. Im Gegenzug baten sie ihre Gäste, eine großzügige Spende für die Kinder im Erlanger Frauenhaus, die mit ihren Müttern vor häuslicher Gewalt flüchten und ihr bisheriges Leben aufgeben mussten, zu geben.

Die Besucher zeigten sich großzügig. Es kamen über 1 700 Euro zusammen, die der Verein "Geselligkeit Ortspitz e.V." auf volle 1 900 Euro aufrundete. So zeigte die Aktion wieder, was eine gute Dorfgemeinschaft wie in Ortspitz zustande bringt.

Da wird mal schnell ein Starkstromanschluss von einem Haus zum anderen verlegt, weil vier Waffeleisen, zwei Einwecktöpfe für den Kinderpunsch und den Glühwein und zwei Lichterketten die Haussicherung der Nachbarin den Rest geben. Oder ein riesiger Pavillon wird von Kindern und Erwachsenen quer durchs Dorf getragen (und das nicht nur einmal), weil das Wetter 20 Minuten vor Beginn dre Veranstaltung ungemütlich nass wird und der Termin im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser zu fallen drohte. Es stehen Nachbarn, Bekannte und Unbekannte mit Kuchen, Plätzchen und anderen Leckereien vor der Tür, um die Ausrichter der Fenster zu unterstützen. Bleibt zu hoffen, dass die Gemeinschaft und der fantastische Zusammenhalt des kleinen 119 Seelen Dorfes auch auf unsere Gesellschaft abfärbt. Auch in das neue Jahr starteten die Ortspitzer gemeinsam. Im Zuge der traditionellen Winterwanderung wurde die Spende der Advents-Aktion an Nina Devries vom Verein Kindergruppe FH übergeben.