Ortsnetze werden gespült

Trotz der angespannten Grundwassersituation sieht der Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe (RMG) Spülungen der Ortsnetze vor. Abhängig von der zum Spülzeitpunkt vorherrschenden Grundwassersituation werden diese eventuell nur eingeschränkt durchgeführt. Folgende Termine sind vorgesehen: in Großenbrach am Montag, 4. Mai, von 8 bis 16 Uhr; in Hohn am Dienstag, 5. Mai, von 8 bis 16 Uhr; in Bad Bocklet am Mittwoch, 6. Mai, und Donnerstag, 7. Mai, jeweils von 8 bis 16 Uhr, sowie am Freitag, 8. Mai, von 8 bis 11.30 Uhr; in Aschach am Mittwoch, 13. Mai, und Donnerstag, 14. Mai, jeweils von 8 bis 16 Uhr, sowie am Freitag, 15. Mai, von 8 bis 11.30 Uhr. Während der Spülung der Ortsnetze kann es zu gelegentlichen Druckschwankungen und Eintrübungen des Wassers kommen. sek