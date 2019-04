Ortsnetze werden gespült

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Rhön-Maintal-Gruppe führt Spülungen der Ortsnetze durch: Am Mittwoch, 3., Donnerstag, 4., und Freitag, 5. April, in Aschach, am Montag, 8. April, in Großenbrach, am Dienstag, 9. April, in Hohn und am Mittwoch, 10., Donnerstag, 11., und Freitag, 12. April, in Bad Bocklet. Gespült wird von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Während des Spülvorganges kann es zu gelegentlichen Druckschwankungen kommen. Eintrübungen des Wassers können auftreten. sek