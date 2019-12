Ortsmitte ist Treffpunkt

Der zweitägige Weihnachtsmarkt im romantischen Greifenhof in der Ortsmitte von Hausen war ein Besuchermagnet. Er ist zu einem willkommenen Treffpunkt der Ortsansässigen, aber auch vieler Gäste aus dem näheren Umkreis avanciert.

Zum vierten Mal hatte den Weihnachtsmarkt der örtliche Unternehmerkreis ausgerichtet. "Unsere Besonderheit, der weiße Glühwein, war wegen des Besucherandrangs schon am ersten Tag vergriffen", stellte der Unternehmerkreis-Vorsitzende Bernd Ruppert fest. Neben den zahlreichen Verkaufsbuden waren auch der Arbeiter-Samariter-Bund und die Lebenshilfe mit Ständen vertreten. "Der Erlös des Glühweinstandes des Unternehmerkreises kommt auch in diesem Jahr wieder an einem guten Zweck zugute", informierte Kassier Thorsten Erlwein.

Die Kinder erfreuten sich am Besuch des Nikolauses. Am ersten Tag sprach das Christkind Lena Frömmel den Prolog, Auftritte der Kindergartenkinder des gemeindlichen Kindergartens "Lohe", des Schulchors, des Kinder- und Jugendchors "Chorili" des Gesangvereins Hausen und des Jeki-Orchesters des Musikvereins Heroldsbach sorgten für Kurzweil. Zudem hatte das Dorfmuseum geöffnet. In der benachbarten "Gogl-Scheune" waren neben der Schneebar auch eine Krippenstellung und das Weihnachtspostamt untergebracht.

Viele beteiligten sich auch an der großen Tombola mit Preisen im Gesamtwert von 1700 Euro. Der Hauptpreis war ein Fahrrad für 500 Euro. erl