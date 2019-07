Ortsmeister und Volkskönig

Die Scharfschützengesellschaft Weidhausen lädt alle Ortsbürger von Weidhausen, Neuensorg und Trübenbach zu den Ortsmeisterschaften, dem Volkskönigs- und Jedermannschießen ein. Startberechtigt ist jeder Ortsbürger, der das 7. Lebensjahr erreicht hat und nicht an Meisterschaften oder Rundenwettkämpfen der Schützen teilgenommen hat. Für jede Vereins- , Stammtisch-, Betriebs-, Schul- und Hobbymannschaft, die ihren Sitz oder eine Verbindung zu Weidhausen hat, findet ein Mannschaftsschießen statt. Es können auch auswärtige Teilnehmer zu den gleichen Voraussetzungen wie die Ortsbürger von Weidhausen in den Mannschaften starten. Jugendliche unter zwölf Jahren können mit dem Lichtpunktgewehr schießen. In den Mannschaften können auch Schüler unter zwölf Jahren eingesetzt werden (Mindestalter sieben Jahre). Bei Schülern unter zwölf Jahren und Jugendlichen bis 14 Jahren muss ein Elternteil anwesend sein. Gleichzeitig wird der Volksschützenjugendkönig (bis 18 Jahre) und der Volksschützenkönig (ab 18 Jahre) ausgeschossen. Volkskönig oder Jugendvolkskönig kann nur ein Ortsbürger aus Weidhausen, Neuensorg oder Trübenbach werden. Geschossen wird aufgelegt oder freihändig mit dem Luftgewehr oder mit dem Lichtpunktgewehr. Probeschüsse sind erlaubt. Volkskönig oder Jugendvolkskönig kann nur ein Ortsbürger aus Weidhausen, Neuensorg, oder Trübenbach werden. Geschossen werden drei Schuss aufgelegt oder freihändig. Schießzeiten sind noch am Freitag, 5. Juli, 17.30 bis 21 Uhr, Samstag, 6. Juli, 14 bis 16 Uhr. Die Siegerehrung ist am Sonntag, 21. Juli, um 16 Uhr beim Schützenfest am Schützenhaus. red