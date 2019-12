Ortsgruppe hat viel vor

Auf ein ereignisreiches Jahr blickte die Ortsgruppe Stadtsteinach im Frankenwaldverein zurück. Wie Vorsitzender und Obmann Klaus Peter Söllner mitteilte, gehörten dem Verein nach sechs Neueintritten derzeit 144 Mitglieder an.

Der Landrat dankte insbesondere Sepp und Hilde Madl, die er als "Herz und Seele" der Ortsgruppe bezeichnete - sie würden mit Ideen, Organisationstalent und viel zeitlichem Aufwand den Verein beleben.

Zwei Stunden vor dem Jahresabschlusstreffen hatte Zweiter Vorsitzender Sepp Madl eine Wanderung vom alten Feuerwehrhaus zum TSV-Sportheim angesetzt.

An den historisch relevanten Stätten gaben Hilde und Sepp Madl den gut 30 Teilnehmern kurze Erklärungen, so unter anderem an der Stadtmauer, die jetzt instandgesetzt wird, oder am Geburtshaus von Michael Schnabrich an der Wehrstraße.

Insgesamt elf eigene Veranstaltungen hat Sepp Madl für 2020 vorbereitet; als nächstes eine Winterwanderung am 9. Februar. Außerdem wird die Stadtsteinacher Gruppe an zwei Veranstaltungen des Hauptvereins teilnehmen, den Frankenwaldtag am 4. April in der Steinachtalhalle ausrichten und am Wandererlebnistag Mitte September dabei sein.

Ob das bereits alle Aktivitäten sind, ließ Sepp Madl offen. "Terminänderungen oder zusätzliche Veranstaltungen werden zeitgemäß umsetzt", kündigte er in der Versammlung an. Nähere Auskünfte gibt es jederzeit am besten per E-Mail (s.madl@t-online.de) oder kurzfristig per Telefon unter der Nummer 09552/95444. Klaus Klaschka