Ortsdurchfahrt wird zu eng

Unfallflucht hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Zeil begangen. An einer Fahrbahnverengung in der Ortsdurchfahrt Zeil kam es am Freitagabend gegen 18 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw. Hierbei entstand an einem schwarzen Mercedes Vito ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Der Fahrer des anderen Wagens, eines weißen Mercedes Sprinters, fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei ihm klappte durch den Zusammenstoß der linke Seitenspiegel ein. Der Vito-Fahrer konnte sich lediglich den Teil HAS - B des Kennzeichens merken. Die Haßfurter Polizei sucht den Unfallflüchtigen und bittet um Hinweise, Telefon 09521/9270.