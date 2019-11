Ortsdurchfahrt wird komplett gesperrt

Die Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt von Maroldsweisach dauern aufgrund zahlreich gewordener Sanierungsstellen länger als zunächst vermutet. Die Fräs- und Asphaltierungsarbeiten finden nach Mitteilung des Staatlichen Bauamts in Schweinfurt von Montag, 4. November, bis 9. November statt. Deshalb muss ab Montag der gesamte Ortsbereich an der Bundesstraße 279 komplett für den Verkehr gesperrt werden. Auch Anliegerverkehr in der Ortsdurchfahrt ist nicht mehr möglich. Aufgrund der Frästiefe von zehn Zentimeterm sind keine Aus- und Einfahrten an privaten Grundstücken mehr möglich. Sollten Anwohner auf ihre Fahrzeuge angewiesen sein, müssen diese außerhalb geparkt werden. Die Zeilbergstraße (Zufahrt Steinbruch) ist über eine Behelfsumfahrung aus Richtung Todtenweisach erreichbar. Die Ortsdurchfahrt bleibt bis zum 16. November vollständig für den Verkehr gesperrt, ab Montag, 18. November, erfolgen Restarbeiten mit halbseitiger Einengung oder halbseitiger Sperrung mit Signalanlage (eine Woche lang). red