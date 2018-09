Ortsdurchfahrt wegen Kirchweih gesperrt

Am Kirchweihwochenende veranstalten die Vereine die Festmeile. Deswegen ist die Ortsdurchfahrt vom alten Rathaus bis zur evangelischen Kirche von Samstag, 22. September, 9 Uhr, bis Sonntag, 23. September, 18 Uhr, gesperrt. Die Vereinsgemeinschaft freut sich über freiwillige Helfer zum Aufbau am Samstag um 9 Uhr. Erstmals wird heuer am Sonntag ein Mittagstisch angeboten. sf