Ortsdurchfahrt von Steinbach soll noch in diesem Jahr ausgebaut werden

Die Ortsdurchfahrt von Steinbach soll in diesem Jahr von der Kirche bis zum Dorfplatz neu ausgebaut werden und dabei sollen auch Gehwege neu angelegt werden. Der Gemeinderat genehmigte die Entwurfsplanung und beauftragte das Ingenieurbüro, die Ausschreibung zusammen mit den Kanalbauarbeiten schnellstmöglich durchzuführen.

Wie Bürgermeister Walter Ziegler informierte, ersetze der Landkreis dabei die Pflasterdecke mit einer Asphaltdecke. Gleichzeitig werde im Vorfeld durch die Gemeinde der Abwasserkanal saniert und es würden auch neue Hausanschlüsse für die Wasserleitung erstellt. Beim Kanalbau rechne die Gemeinde mit Kosten von rund 400 000 Euro, während die Kosten für den Straßenbau sowie Gehwege und Nebenflächen auf den Landkreis und die Gemeinde aufgeteilt würden. Auf den Landkreis Haßberge entfielen dabei rund 134 000 Euro und auf die Gemeinde 151 000 Euro.

Zuschuss für Kirche aufgestockt

Ein Zuschussantrag lag dem Gremium für die Sanierungsarbeiten in der Kirche "St. Jakobus der Ältere" in Schönbach vor. Die Gesamtkosten der Maßnahmen beliefen sich auf 51 013 Euro, wobei die ungedeckten Ausgaben auf 12 153 Euro kamen. Zuschüsse gab es von der Diözese Würzburg mit 24 000 Euro, vom Bezirk Unterfranken mit 2625 Euro, dem Landesamt für Denkmalpflege mit 2275 Euro sowie von der Gemeinde Ebelsbach mit 2000 Euro. Eigenmittel von der Kirchengemeinde kamen mit 5000 Euro und auch Eigenleistung wurde erbracht. Das Katholische Pfarramt bat nun noch einmal um eine Aufstockung des Gemeindezuschusses um 1200 Euro, was genehmigt wurde.

Schließlich befasste sich der Gemeinderat mit dem Vollzug des Kommunalabgabengesetzes und hier speziell mit der Erhebung von Erschließungsbeiträgen zum 1. April 2021. Eine Entscheidung darüber soll in einer der nächsten Sitzungen getroffen werden, wobei Erschließungsbeiträge möglicherweise für die Badergasse sowie die Tonleite und die Veitensteinstraße infrage kommen.

Gemeinderätin Hedi Kraft hatte schriftlich ihren Rücktritt vom Amt einer Gemeinderätin eingereicht und gebeten, sie von diesem Amt zu entbinden. Dies wurde auch angenommen. gg