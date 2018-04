Ortsdurchfahrt Viereth ist Thema der Sitzung

Der Gemeinderat Viereth-Trunstadt tagt am Montag, 23. April, um 19 Uhr im Schloss Trunstadt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Jugendarbeit in der Gemeinde, die Straßensanierung der Ortsdurchfahrt in Viereth, die Umsetzung eines Seniorenprojektes, die Städtebausanierung in der Gemeinde Viereth-Trunstadt sowie die Schöffenwahl 2018. red