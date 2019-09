Im Bürgersaal des Schlüsselfelder Rathauses findet am Donnerstag, 19. September, die nächste Stadtratssitzung statt. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem die Genehmigung einer Sitzungsniederschrift, die Vorstellung der Planung für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Elsendorf sowie die Aufstellung des Bebauungsplans "Johanniter Wohnanlage und zweite Änderung des Bebauungsplans Am Galgenberg" in Schlüsselfeld. Die Tagung beginnt um 19 Uhr. red