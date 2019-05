Thundorf 17.05.2019

Ortsbesichtigung in Rothhausen

Der Gemeinderat Thundorf trifft sich am Donnerstag, 23. Mai, um 18.30 Uhr am Bahnhof in Rothhausen zu einer Ortsbesichtigung. Im Anschluss wird die Sitzung gegen 19.30 Uhr im Rathaus in Thundorf fortg...