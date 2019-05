Ortsbegehung mit VdK in Litzendorf

Der Sozialverband VdK lädt alle interessierten Bürger ein zu einer Ortsbegehung zum Thema "Barrierefreiheit". Termin ist der heutige Freitag, Treffpunkt ist um 16 Uhr am Rathaus in Litzendorf. Raimund Köhler, Senioren- und Behindertenbeauftragter und Gemeinderat in Litzendorf, wird darüber berichten, welche Verbesserungen im Rahmen der Barrierefreiheit in Litzendorf vorgenommen wurden. Im Verlauf der Veranstaltung werden einzelne Stationen besichtigt, so unter anderem der neu gestaltete Friedhof und das Bürgerhaus. Fragen dürfen gerne gestellt werden. red