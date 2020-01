Ortsbegehung mit Uwe Held

Zur Ortsbegehung mit CSU-Bürgermeisterkandidat Uwe Held ergeht Einladung am Samstag, 25. Januar, um 17 Uhr. Treffpunkt ist am Jugendzentrum. Themen werden unter anderem Geschwindigkeitsbegrenzungen im Wohngebiet und die geplanten Kreisverkehre sein. Ab 18 Uhr stellen sich der Bürgermeisterkandidat und die Stadtratskandidaten in der "Mühlbachklause" vor. Anschließend findet eine Diskussion statt. red