Ortsbegehung mit Sebastian Callens

Der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Sebastian Callens, und sein Team laden am Samstag, 25. Januar, zum Ortsspaziergang ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr in Hainweiher am Feuerwehrhaus. Fragen und Anregungen der Bürger können dort besprochen werden. Anschließend geht es zum Hof der Familie Callens in Ebneth. Dort können die Teilnehmer Sebastian Callens näher kennenlernen. Ab 15 Uhr ist für das leibliche Wohl mit Bratwurst vom Grill und Bier gesorgt. red