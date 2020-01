Ortsbegehung mit der CSU

"Auf ein Wort" mit dem CSU-Bürgermeisterkandidaten Uwe Held und den Stadtratskandidaten, dazu lädt der CSU-Ortsverband Reundorf am Freitag, 31. Januar ein. Man trifft sich um 16 Uhr zur Ortsbegehung an der Maintalhalle Reundorf. Anschließend (etwa 17 Uhr) wird im Freien vor der Maintalhalle eine etwas andere Wahlversammlung stattfinden. An Feuerstellen, bei Glühwein, Getränken und Gebäck stellen sich die Kandidaten vor und diskutieren mit allen Bürgern. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Ratskeller der Maintalhalle statt. red