Nach den beiden erfolgreichen Radtouren in Bamberg-Ost und der Gartenstadt wenden sich die Freien Wähler in ihrer dritten Ortsbegehung dem Bereich rund um das Klinikum zu. Dieses Gebiet wird in einem Spaziergang erkundet. Schwerpunkte werden hier die Parkplatzsituation rund um das Klinikum und der neue Bettenturm sein. Treffpunkt ist am Samstag, 15. Juni, um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Würzburger Straße. Der Weg führt über die Umweltstation Fuchsenwiese zum Klinikum und zum Bruderwald. red