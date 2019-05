Der CSU-Ortsverband veranstaltet am Freitag, 3. Mai, eine Ortsbegehung durch Obristfeld. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Bushaltestelle. Von hier führt der Weg zur Baustelle des Feuerwehrhauses. Ein Bürgergespräch in der Alten Schule schließt sich an. Hier können weitere Themen und Probleme angesprochen werden. Einladung ergeht an die gesamte Bevölkerung. red