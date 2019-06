Ortsbäuerinnen spenden dem Hospizverein

Bei ihrer Arbeitstagung ließen die Ortsbäuerinnen dem Hospizverein Coburg eine Spende von 750 Euro zukommen. Vorsitzende Irmgard Clausen nahm die Spende entgegen und stellte die Arbeit des Hospizvereines vor. Er sei 1995 gegründet worden. Im Hospizverein seien haupt- und ehrenamtlich arbeitende Menschen aktiv. Vier hauptberufliche Mitarbeiter leiteten die Geschäftsstelle. Die ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleiter seien Menschen jedes Alters. Sie kämen aus verschiedenen Berufszweigen. Für ihre Aufgaben seien sie umfassend geschult und weitergebildet. Derzeit engagierten sich circa 80 ehrenamtliche Hospiz- und Trauerbegleiter sowie zwei ehrenamtliche Helferinnen im Büro. Clausen forderte die Ortsbäuerinnen auf, sich, wenn möglich, im Hospizverein zu engagieren, sagte aber auch, dass Männer sehr willkommen seien, da ihr Anteil unter den Trauerbegleitern sehr gering sei. Sie bedankte sich bei den Landfrauen für die Spende. Spenden seien für die Finanzierung des Vereines sehr wichtig. Kreisbäuerin Heidi Bauersachs sagte in ihrem Rückblick, dass die Saison 2018/2019 durch die sehr geringen Niederschläge nicht so erfolgreich gewesen sei. Hinzugekommen seien noch die vielen neuen bürokratischen Auflagen wie die Verschärfung der Düngeverordnung oder das sogenannte Versöhnungsgesetz, ausgelöst durch das Volksbegehren Artenschutz. Anneliese Göller hielt einen Vortrag zum Kenia-Projekt der BBV-Landfrauen, das in Westkenia durchgeführt wird. red