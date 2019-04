Ortsbäuerinnen bekommen Küchle im neuen Landratsamt

Ein köstlicher Duft nach frisch gebackenen und selbst gemachten Küchle wehte beim Besuch der Ortsbäuerinnen durch das neue Landratsamt in der Nägelsbachstraße in Erlangen. Landrat Alexander Tritthart (CSU) führte die Frauen selbst durchs Haus und zeigte ihnen stolz die Besonderheiten des Neubaus. "Es ist in der Tat ein Bauwerk, das so manches Aha hören lässt", beschreibt Kreisbäuerin Evi Derrer aus Vestenbergsgreuth die Führung. "Mit diesem Nachmittag möchte ich Dankeschön für all den ehrenamtlichen Einsatz, den die Ortsbäuerinnen das ganze Jahr über leisten, sagen", betonte Landrat Alexander Tritthart beim Rundgang. Anschließend lud er die Ortsbäuerinnen noch zu einem Kaffee in den Multifunktionssaal ein, wo sie sich die von Evi Derrer mitgebrachten Küchle schmecken ließen. Foto: Agnes Eger