Ortloff an der Harfe

Der Schweinfurter Ausnahmekünstler Sandro Ortloff gibt im Rahmen der Reihe Matinée classique eine Harfenmatinée. Am Sonntag, 29. Dezember, um 10. 30 Uhr spannt der junge Musiker im Rossini-Saal den weiten Bogen der klassischen Harfenliteratur und spielt unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Marcel Tournier.

Sandro Ortloff probierte sich bereits im frühen Grundschulalter in Flöte und Chor aus, bevor er sich ganz seinem Trauminstrument, der Harfe, verschrieb. Unterrichtet wurde er dabei an der Musikschule Schweinfurt. Seit seiner Zeit am musischen Celtis-Gymnasium in Schweinfurt nimmt der junge Musiker zusätzlich Klavierunterricht. Sandro Ortloff ist mehrfacher Bundespreisträger des Wettbewerbes Jugend musiziert und konnte in der Region bereits durch viele Konzerte auf sich aufmerksam machen. red