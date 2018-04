Orthopädische Sprechstunde auch im Versorgungszentrum

Der Chefarzt der Orthopädie der Helios Ortho Clinic in Hammelburg, Dr. med. Joachim Rupp, hält seit April auch regelmäßig eine Sprechstunde im Helios MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) in Hammelburg. "Herr Dr. Rupp leistet, seit seiner Ankunft im vergangenen November, hervorragende Arbeit als Chefarzt unserer Orthopädie, deshalb freuen wir uns, dass er seine Expertise nun auch für die ambulante Patientenversorgung im Landkreis Bad Kissingen einbringen wird", sagt Daniel Amrein, Geschäftsführer der Helios OrthoClinic Hammelburg. Die Sprechstunde im MVZ findet montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr und freitags von 11 bis 14 Uhr statt. Auch eine Terminvereinbarung außerhalb der Sprechzeiten ist möglich. Dr. med. Joachim Rupp ist Experte auf den Gebieten der Endoprothetik, Arthroskopie, Schulter-, Knie- und Fußchirurgie. Der 47-Jährige ist gebürtig aus Schweinfurt und in Würzburg aufgewachsen. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. red