"Ortgang" in der Wiesentstraße 59

Die GWS-Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Forchheim lädt in Kooperation mit dem Stadtbauamt und dem Eigentümer am Samstag, 14. September, um 14 Uhr zur Baustellenbesichtigung unter dem Motto "Ortgang" in die Wiesentstraße 59 ein. Der "Endreshof", ein Dreiseithof, wurde von einem privaten Investor gekauft und wird zurzeit mit dem Ziel saniert, möglichst viel der alten Bausubstanz, die vom 17. Jahrhundert bis in die 60er Jahren reicht, zu erhalten. Dabei darf dem handwerklichen Fachpersonal über die Schulter geschaut werden. Der Baustellenbesuch wird durch eine Führung begleitet. Der Umbau der Scheune findet im Rahmen des Scheunenprogramms der Stadt Forchheim statt. red