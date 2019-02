Orte kennen "ihre" Adeligen

Der Kreisheimatpfleger Günter Lipp referierte in einem heimatgeschichtlichen Vortrag beim Kreisverband Ebern des BLLV (Bayerischer Lehrerinnen- und Lehrerverband) im Gasthof Gall über die Wappen der adligen Familien im Eberner Land. Vorsitzende Birgit Finzel empfing neben den Vereinsmitgliedern eine Reihe von Gästen, unter ihnen Baron Maximilian Truchseß und dessen Ehefrau, die mit ihren wertvollen Beiträgen den Vortrag noch entsprechend zu ergänzen wussten.

"In allen Dörfern waren einst die Namen der Adelsfamilien in den Haßbergen bekannt, ebenso aber auch ihre Wappen", erklärte Lipp. Er nannte Stern und Wellenbalken der Rotenhan sowie die drei Hämmer der Altensteiner. Aber was führten eigentliche die Rauenecker, Lichtensteiner, die Truchseß oder die Schaumberg genau im Schild?, fragte er. Noch heute sehe man ihre Wappen in den Kirchen, an den Schlossportalen, auf Buchdeckeln und sogar auf Wirtshausschildern. Ganze Stammbäume in Wappenform haben sich laut Günter Lipp auf den steinernen Ehrentafeln, den Epitaphen erhalten.

Sodann folgte ein detaillierter Bericht über einzelne Adelswappen. Diese Ausführungen will der Kreisheimatpfleger in Kürze als eigenen Beitrag für die Presse erstellen. Nicht nur die Zuhörer bei der Zusammenkunft des Lehrerverbands können sich dann mit dem Thema Adelswappen auseinandersetzen.