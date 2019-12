Ort zum Staunen und Lachen

Scheinwerferlicht, Musik, bunt geschminkte Clowns, waghalsige Akrobaten, geheimnisvolle Zauberer, drollige Pinguine und ein zotteliger Bär, das waren die Garanten für eine kurzweilige Zirkusvorstellung bei einem Familienwochenende im Advent. Dazu eingeladen hatte die evangelische Kirchengemeinde Lichtenfels, und so machten sich 14 Familien auf nach Bad Alexandersbad im Fichtelgebirge.

"Manege frei - wir spielen Zirkus im Winter" hieß das Motto des Wochenendes im weitläufigen Tagungszentrum. Nur allzu gern tauchten Kinder und Eltern in die faszinierende Welt des Zirkus ein und verwandelten den Tagungsraum in eine Zirkusarena. Dann hatten die kleinen und großen Teilnehmer Gelegenheit, in die Rollen zu schlüpfen, die sie sich ausgesucht hatten.

Zirkusplakate entworfen

Fleißig wurde in den Workshops gearbeitet, denn schließlich sollte der bunte Abend ein Ort zum Staunen, Lachen und Träumen werden. So verging die Zeit wie im Flug, und schon bald hieß es Zeit für Kostüm und Maske. Zuvor hatte jede Familie auch noch ein eigenes Zirkusplakat entworfen, und schließlich zog eine bunte Schar als Zuschauer und Akteure in das "Zirkuszelt".

Pfarrerin Anne Salzbrenner übernahm die Rolle der Zirkusdirektorin und hatte zusammen mit Diana Biskuspki und ihren Clowns lustige Tricks einstudiert, die die Zuschauer zum Lachen brachten. Mit Christine Babucke verwandelten sich Klein und Groß in Pinguine und hatten eine Choreografie eingeübt, die den Watschelgang der putzigen Gesellen vom Südpol imitierte. Unter dem Motto "Alles, was fliegt" lernten die Teilnehmer unter Anleitung von Reiner Babucke, wie man mit Chiffon-Tüchern effektvoll jonglieren und Kunststücke mit fliegenden Diabolos vollführen kann.

Joachim Wegner hatte Zaubertricks im Gepäck und führte kleine und große Zauberer in die geheimnisvolle Welt der Magie ein. Und so fand auch manches kleine Zauberkunststückchen Platz in der Manege. Unterschiedliche Rhythmen mit Stimme und Instrumenten in Gleichklang zu bringen, gleichzeitig auf den Text zu achten und mit dem Mango-Song für eine vitaminreiche Stärkung der Künstler zu sorgen, schafften die Vitaminis unter der Anleitung von Martina Wegner.

Zottelbär zum Abschluss

Ob Geschicklichkeit oder Sportlichkeit, im Zirkusspiel hatten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern Gelegenheit, zu entdecken, was in ihnen steckt und wie viel Spaß man haben kann, wenn man sich gemeinsam einem Ziel widmet. Zum Abschluss erschien ein zotteliger Bär, der sich aber als ziemlich harmlos herausstellte und die Kinder mit einer Gute-Nacht-Geschichte überraschte. Schnell hatten die Kleinen auf Decken, Kissen und Stühlen Platz genommen haben und lauschten der spannenden Geschichte von Pippi im Zirkus.

Neben den Vorbereitungen zur Zirkusvorstellung hatten die Familien außerdem Gelegenheit, sich kreativ auf die Adventszeit einstimmen: Martina Wegner zeigte, wie man Adventskerzen individuell gestalten kann. Pfarrerin Anne Salzbrenner hatte Tannenzweige und Dekomaterial im Gepäck und Christine Babucke demonstrierte, wie man geheimnisvolle Schneekugeln selbst herstellen kann. Reiner Babucke lud zum sportlichen Ausgleich in die Turnhalle ein.

Der Gottesdienst in der Kapelle erinnerte die Familien daran, dass die Adventszeit eine Zeit des Wartens ist. Pfarrerin Salzbrenner verdeutlichte, dass man in den vier Adventswochen nach und nach immer erwartungsfroher wird, bis am 24. Dezember die Geburt Jesu gefeiert wird. Sie ermunterte dazu, selbst Licht zu sein und für andere zum Licht zu werden. Und so machten sich die Familien mit vielen schönen gemeinsamen Erlebnissen im Gepäck wieder auf den Heimweg an den Obermain. jhw