Ort der Unfallflucht ist unbekannt

Eine Frau hat am Montag zur Mittagszeit ihren silbernen Ford Fiesta zunächst auf dem Aldiparkplatz in Heßdorf geparkt. Danach stellte sie ihn in Großenseebach in der Straße "Am Vogelherd" ab. Als die Frau gegen 14.30 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, sah

sie, dass die Beifahrertür eingedellt und verkratzt war. Zeugen, die einen möglichen Unfall entweder am Aldi-Parkplatz oder in Großenseebach "Am Vogelherd" beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Herzogenaurach unter der Telefonnummer 09132/78090 zu melden.