Orientierungsparcours für Kinder - digital

Mit Tablets Musik machen, Instrumente spielen oder eine Zeichnung zum Leben erwecken? Mit Knete und Bananen Computerspiele steuern? Das alles ist möglich. Wer wissen will, wie das geht, macht einfach mit beim Projekt "Kultur trifft Digital". Der TV 48 möchte sich mit diesem Projekt auch außerhalb des Sportes sozial engagieren. Der digitale Orientierungsparcours ist am Samstag, 25. Januar, in der CoJe von 10 bis 16 Uhr und offen für Kinder von acht bis zwölf Jahren. Der Orientierungsparcours ist der Einstieg in das Gesamtprojekt. Anmeldung und weitere Informationen bei Astrid Hess unter Rufnummer 0171/1774146 oder per E-Mail an astrid.hess@tv1848coburg.de. red