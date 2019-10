Orientierung in der Pflege

Das selbstständige Wohnen in den eigenen vier Wänden kann im Alter Herausforderungen mit sich bringen. Da ist es gut, wenn sich jemand auskennt. Wer Orientierung im Pflege-Dschungel mit seinen unzähligen Leistungen sucht, für den ist der kostenlose Informationsnachmittag des Diakonischen Werkes Bamberg-Forchheim das Richtige. Stephanie Sommer, Gesundheits- und Pflegemanagerin der ambulanten Diakoniestation, stellt die Leistungen aus der Pflegeversicherung am Freitag, 18. Oktober, um 17 Uhr im Veranstaltungssaal des Café Bellini in der Bahnhofstraße 14 in Ebermannstadt vor und beantwortet die Fragen. Weitere Infos erhalten Interessierte unter 09194/7953-14. red