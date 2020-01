Orientalische Küche im Mönchshof

Für den Kochkurs "Orientalische Küche - Kochkünste aus 1001 Nacht" am Samstag, 15. Februar, ab 16 Uhr in der Koch- und Backschule in den Museen auf dem Kulmbacher Mönchshofgelände sind noch wenige Plätze frei. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 09221/805-14 oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de möglich. red