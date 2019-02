Orientalisch tanzen nicht nur für Geübte

Die Volkshochschule lädt mit Jutta Lukas zu zwei Kursen "Orientalischer Tanz" - für Anfänger und für Fortgeschrittene - ein. In beiden Fällen geht es um eine Einführung in den Bauchtanz. Einfache orientalische Grundbewegungen und leichte Kombinationen werden zu einer wunderschönen Choreographie zusammengefügt. Die Kurse sind für Frauen jeden Alters, ohne Vorkenntnisse, geeignet. Beide Kurse beginnen am Mittwoch, 20. Februar, im TSV-Sportheim, Lindenstraße 36, Küps. Der Kurs für Anfänger umfasst sechs Abende und findet jeweils von 18 bis 19 Uhr statt. Der Kurs für Fortgeschrittene schließt sich von 19 bis 20.30 Uhr an und umfasst zehn Abende. Anmeldung bei der VHS, Tel. 09261/6060-0, www.vhs-kronach.de. red