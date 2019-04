"Orgelzeit" in der evangelischen Kirche

Am Mittwoch, 17. April, beginnt um 19.30 Uhr das nächste Konzert in der Reihe "Orgelzeit" in der evangelischen Kirche in der Von-Seckendorff-Straße. Unter dem Titel "O Haupt voll Blut Wunden" wird Ger...