Orgelwerke der Romantik

Das dritte Jahreskonzert im Rahmen der Orgelreihe "Orgelmusik zum Wochenende - 40 Minuten Orgelmusik auf der Walcker-Orgel" findet am Freitag, 11. Oktober, um 19 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Forchheim statt. Für das Konzert konnte Harald Berghausen aus Berlin gewonnen werden. Der Eintritt ist frei. Bei dieser Konzertreihe, bestehend aus vier Einzelkonzerten, handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Kirchenmusik an St. Johannis und der Stadt Forchheim. Harald Berghausen, ein vielseitiger Musiker, studierte Orchestermusik in Berlin. Als Solo-Fagottist, Pianist, Komponist und Arrangeur konzertierte er erfolgreich. Von 2005 bis 2007 folgte ein Zusatzstudium für Kirchenmusik in Berlin. Berghausen wird Werke der Romantik von Fritz Lubrich, Léon Boëllmann und César Franck spielen. Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis. red