Orgeltag in der Erlöserkirche

40 Jahre Steinmeyer-Orgel und 40 Jahre Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche im Dienst als Organist: Das Doppel-Jubiläum wird mit einem ganzen Orgel-Tag am Pfingstsonntag in der Erlöserkirche in Bad Kissingen gefeiert. Um 9.30 Uhr gibt es einen Festgottesdienst mit viel Orgelmusik von Johann Sebastian Bach, gegen ca. 10.45 Uhr eine Orgelmatinee zum Thema "Pfingstlieder schmettern" mit Improvisationen zu allen Pfingstliedern des Evangelischen Gesangbuchs zum Mitsingen. Um 14 und 15 Uhr finden Orgelführungen statt, die auch für Kinder- und Familien geeignet sind, bei denen die Kinder durch die Orgel klettern. Um eine Spende für die Renovierung der Orgel wird gebeten. Um 19.30 Uhr lässt es Kirchenmusikdirektor Jörg Wöltche bei einem Meisterkonzert noch einmal richtig krachen: Johann Sebastian Bach, Pfingstchoräle, Präludium und Fuge in h-moll und d-moll, Franz Liszt, Präludium und Fuge über B-A-C-H, Louis Vierne, Carillon de Westminster und noch mehr. Karten gibt es an der Abendkasse. Das Konzert wird auf Leinwand übertragen. red