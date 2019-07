Orgelsommer bietet Musik "à la Mozart"

Am Mittwoch, 10. Juli, findet um 20 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lichtenfels das zweite Konzert in der Reihe Lichtenfelser Orgelsommer statt. Unter dem Titel "à la Mozart" spielt Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann selten gespielte Orgelwerke zwischen Barock und Romantik. Es erklingen Werke von C. Ph. Emanuel Bach, Chr. H. Rinck, J. H. Knecht sowie J. A. Hasse. Orgelmusik der Klassik führt immer noch ein Nischendasein. Dabei ist diese Musik wegen ihrer leichten Zugänglichkeit bei den Hörern im Gottesdienst und im Konzert sehr beliebt. Die Orgelmusik dieser musikalischen Epoche ist sehr vielfältig. Sie spiegelt die gesamte musikalische Entwicklung zwischen Barock und Romantik wider. Dabei sind wie in jeder Entwicklung die Übergänge fließend. So finden sich noch figurative und formale Elemente des Barock, aber auch das Bekenntnis zur Romantik. Die Zuhörer dürfen sich auf einen interessanten Abend mit unbekannten Werken freuen. Der Eintritt zu diesem Orgelkonzert ist frei.