Orgelsoiree mit Dietmar Jansen

Zu einem Leckerbissen für Fans der Orgelmusik lädt die evangelische Kirchengemeinde am Donnerstag, 21. März, ein. Um 19 Uhr gastiert der Organist Dietmar Jansen aus Neuburg an der Donau in der Kirche "Zu unserer lieben Frauen". Pfarrer Tobias Knötig freut sich schon darauf, dass Jansen die rundum sanierte und erweiterte Orgel "ganz neu erklingen lassen" wird. Passend zur Passionszeit hat Jansen für sein Konzert in Heilgersdorf unter anderem Stücke wie "Petite Pastorale Champenoise" von Thomas Dubois, "Angelus" von Henri Mulet, "Pastorale" von Walter B. Haynes, "Andante Religioso" von Alec Rowley und "Lento" von Cesar Franck ausgesucht. Auch Stücke von Johann Sebastian Bach und modernere Kompositionen stehen auf dem Programm. Zu letzteren zählen "Impressions" von Michael Schütz und "Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld" von Karl-Peter Chilla (nach EG 83 und EG 190.2). Knötig selbst wird die Soiree mit Lesungen ergänzen. Der Eintritt ist frei. Spenden für die Orgel werden erbeten. red