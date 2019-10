Georg Hagel lädt heute um 18.30 Uhr zum "Orgelschnuppern" in die Stadtpfarrkirche Kronach. Der Regionalkantor und Basilikaorganist aus Vierzehnheiligen gewährt Einblicke in die und an der Orgel und gibt Auskunft über die Ausbildung zum Organisten in der Erzdiözese Bamberg. Treffpunkt ist unter der Orgelempore. red