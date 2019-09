Für Klavier spielende Jugendliche und Erwachsene, die gerne einmal eine Orgel bedienen wollen, bietet Dekanatskantor Jürgen Kerz einen Schnupperkurs an. Treffpunkt ist in der Stadtkirche Münchberg am Freitag, 13. September, von 17 bis 18 Uhr. Wer will kann Noten von einem Klavierstück mitbringen und es auf der Orgel mal ausprobieren. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an juergen.kerz@googlemail. com. red