In der evangelischen Dorfkirche St. Maria und Johannes lädt am Sonntag, 19. August, um 19 Uhr die litauische Organistin Jurate Landsbergyte-Becher zur Orgelnacht. Gespielt werden Werke von Bach, Händel, Vierne, Mendelsohn, verschiedene baltische Komponisten sowie Improvisationen. Der Eintritt ist frei. Ein weiterer Termin für eine Orgelnacht in Pommersfelden ist Freitag, 30. August, 19 Uhr mit Vytautas Oskinis an der Querflöte. Die Konzerte finden im Gedenken an Pfarrer Helmut Becher statt.