Seit dem zehnten Jahrhundert wird traditionell der Leib Christi in Gestalt der Hostie verehrt. Um die Präsenz Christi gegenwärtig zu halten, führte man die Anbetung ein. Dabei kommt die Monstranz als Behältnis zum Einsatz. Am Sonntag, 11. August, erklingt im Rahmen des kirchlichen Festes der "Ewigen Anbetung" um 12 Uhr in der katholischen Stadtpfarrkirche Orgelmusik. Ergänzend trägt Pfarrer Erhard Textimpulse vor. An der Orgel ist Kantor Dieter Blum zu hören. sek