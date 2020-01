Orgelmusik und Gesang

Am Sonntag, 12. Januar, haben die Besucher in der Pfarrkirche Modschiedel die Gelegenheit, die Weihnachtszeit mit besinnlichen Texten sowie Liedern aus Franken und aller Welt ausklingen zu lassen. Beginn ist um 16 Uhr. An der Orgel spielen die beiden Organisten Peter Herold und Raimund Hümmer, die Gruppe "Fränkischer Wind" aus Altenkunstadt wird das "Singen unterm Weihnachtsbaum" musikalisch begleiten. Der Erlös wird für die im vergangenen Jahr erfolgte Renovierung der Kirche verwendet. red