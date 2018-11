Orgelmusik in St. Johannis

Im Rahmen der Orgelreihe "Orgelmusik zum Wochenende - 40 Minuten Orgelmusik auf der Walcker-Orgel" findet am Freitag, 23. November, um 19 Uhr in der St.-Johannis-Kirche in Forchheim das vierte Jahreskonzert statt. Bei dieser Konzertreihe, bestehend aus vier Einzelkonzerten, handelt es sich um eine Kooperation zwischen der Kirchenmusik an St. Johannis und der Stadt Forchheim. Der Eintritt ist frei. Für das vierte Jahreskonzert wird Georg Schäffner, Regionalkantor und hauptamtlicher Kirchenmusiker an der Wallfahrtsbasilika Gößweinstein, am Spieltisch der restaurierten Walcker-Orgel von 1896 Platz nehmen.

Aufgrund des großen Interesses an der Veranstaltungsreihe haben sich die Kulturbeauftragte der Stadt Forchheim sowie die Kirchenmusik an St. Johannis entschieden, die Orgelkonzerte zum Wochenende 2019 fortzusetzen. Die Termine: 8. März, 7. Juni, 11. Oktober und 6. Dezember 2019. red