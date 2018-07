Orgelmesse aus dem Barock

Am morgigen Mittwoch findet um 20 Uhr in der Martin-Luther-Kirche das zweite Konzert der Konzertreihe "Lichtenfelser Orgelsommer" statt. Im Mittelpunkt steht die Orgelmesse des französischen Barockkomponisten Francois Couperin, der vor 350 Jahren geboren wurde.

Couperin, der Hofkomponist Ludwigs XIV., war gilt als einer der wichtigsten Komponisten des französischen Barock. Er war zunächst Hoforganist, später Hofkomponist für die Kirchenmusik. Im Mittelpunkt seines vielschichtigen Werks stehen seine Suiten für Cembalo, die noch heute einen hohen Stellenwert besitzen. Daneben komponierte er Kammermusikwerke, Motetten und Chansons. Große Bedeutung haben auch seine beiden Orgelmessen.

Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann wird die "Messe à l'usage des couvent" (Zum Gebrauch in den Konventen) interpretieren. In vielen kleinen Stücken zeigt sich die ganze Meisterschaft Couperins. Am Ende des Programmes steht noch Johann Sebastian Bachs vom französischen Stil beeinflusste Fantasie in G-Dur. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei einem Getränk oder Snack den Abend im Pfarrhof ausklingen zu lassen. red