Orgelmatinee mit Felix Friedrich

In der halbstündigen geistlichen Orgelmusik am Sonntag, 23. Juni, um 11.30 Uhr bringt Felix Friedrich, Altenburg, seltener zu hörende, aber sehr ansprechende Orgelwerke von Georg Andreas Sorge, Johann Tobias Krebs und dessen berühmtem Sohn Johann Ludwig Krebs zu Gehör. Wie immer ist der Eintritt frei, jedoch wird am Ausgang um eine Kollekte für die Erhaltung der wertvollen barocken Seuffert-Woehl-Orgel gebeten. Felix Friedrich, geboren im Kreis Döbeln, studierte Kirchenmusik und Orgel in Dresden und Weimar, unter anderem bei K. Frotscher und J.-E. Köhler. Er ist Preisträger internationaler Orgelwettbewerbe und war Initiator und Sachberater bei der Restaurierung der berühmten Orgel des Heinrich Gottfried Trost in der Altenburger Schlosskirche. red