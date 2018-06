Orgelmatinee in Kloster

Fuge in g-Moll





In der halbstündigen Orgelmatinee am Sonntag, 1. Juli, um 11.30 Uhr ist Markus Blomenhofer aus Johannisthal zu Gast. Das Programm enthält Musik von Grünberger, Rathgeber, Balbastre und Bach. Wie immer bei den Matineen ist der Eintritt frei. Am Ausgang wird um eine angemessene Kollekte für die Erhaltung des barocken Seuffert-Woehl-Instruments gebeten.Zu Beginn erklingen Präludium und Fuge in g-Moll aus dem Zyklus der acht kleinen Präludien und Fugen von Johann Sebastian Bach . Als deren Urheber werden auch Johann Ludwig und dessen Vater Johann Tobias Krebs diskutiert.Pater Theodor Grünberger hat das Stück "Solo die Gamba" einem speziellen Orgelregister gewidmet, nämlich der Gambe mit ihrem etwas rauen streichenden Klang. Das Banzer Instrument verfügt über mehrere Gambenregister, die hier zu hören sind.Die folgenden Choralbearbeitungen stammen wieder aus der Feder des Leipziger Thomaskantors Johann Sebastian Bach. Aus dem sogenannten "Orgelbüchlein" spielt Blomenhofer die Bearbeitungen über "Alle Menschen müssen sterben", "Ich ruf zu dir Herr Jesu Christ" und "Heut triumphiret [sic] Gottes Sohn". Albert Schweitzer nennt das Orgelbüchlein das "Wörterbuch" der Bachschen Tonsprache überhaupt.Er meint damit Bachs besondere Fähigkeit, den religiösen Textgehalt mit musikalischen Mitteln zu verdeutlichen.Pater Johann Valentin Rathgeber war ein Zeitgenosse Bachs und lebte als Benediktinermönch in Kloster Banz . Von ihm erklingen aus der Sammlung "Musikalischer Zeit-Vertreib auf dem Clavier" op. 22, komponiert 1743, drei Schlag-Arien. Unter der Bezeichnung "für Clavier" sind - dem Gebrauch der damaligen Zeit entsprechend - alle Tasteninstrumente gemeint, also Orgel, Cembalo und Clavichord . Von dem in Frankreich lebenden Komponisten Claude-Bénigne Balbastre stammt die "Romance in C". Sie ist ursprünglich für eine Flötenuhr, eine Uhr mit einem kleinen mechanischen Spielwerk, komponiert.Das Programm endet mit einem Werk des norddeutschen Orgelmeisters Dietrich Buxtehude.Der aus Johannisthal stammende Markus Blomenhofer ist in seinem Beruf als promovierter Chemiker in der kunststoffverarbeitenden Industrie tätig. Als nebenamtlicher Organist ist er vorwiegend in der katholischen St.-Marien-Kirche in Johannisthal und in der evangelischen Pfarrei Burkersdorf/Hain tätig.Das Instrument in der Stiftskirche mit 35 klingenden Registern auf zwei Manualen und Pedal wurde 1745 bis 48 von Johann Philipp Seuffert, Würzburg, für Kloster Grafschaft errichtet, und nach zwischenzeitlicher Verwendung in Frankenberg an der Eder wurden 1987 durch Gerald Woehl, Marburg, und seine Mitarbeiter Pfeifen und die Schleifladen in das erhaltene Gehäuse der bis 1903 bestehenden Banzer Seuffert-Hauptorgel eingesetzt.